Первый турнир ATP в сезоне-2021 пройдёт со зрителями

Первый турнир ATP в сезоне-2021, который пройдёт в Делрэй-Бич (США), состоится в присутствии болельщиков, сообщается на сайте соревнований.

Организаторам разрешили заполнить трибуны на 25%. Посетить каждую дневную и вечернюю сессию смогут не более 2 тысяч зрителей.

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.

ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе. Календарь на первые семь недель сезона-2021 официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.

В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны