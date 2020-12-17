Первый турнир ATP в сезоне-2021 пройдёт со зрителями
Первый турнир ATP в сезоне-2021, который пройдёт в Делрэй-Бич (США), состоится в присутствии болельщиков, сообщается на сайте соревнований.
Организаторам разрешили заполнить трибуны на 25%. Посетить каждую дневную и вечернюю сессию смогут не более 2 тысяч зрителей.
В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.
ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе. Календарь на первые семь недель сезона-2021 официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.
В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны
Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020
Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
00:27
- 17 декабря 2020
-
23:50
-
21:25
-
20:10
-
16:11
-
15:38
-
15:18
-
15:01
-
14:45
-
14:16
-
13:06
-
12:02
-
11:05
-
10:19
-
09:02
-
00:17
- 16 декабря 2020
-
23:42
-
21:59
-
15:40
-
14:36
-
13:19
-
12:24
-
11:22
-
10:31
-
09:25
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
21:59
-
20:41
-
18:30
-
17:31
-
16:05
-
15:13
-
14:26
-
14:20
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам