Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первый турнир ATP в сезоне-2021 пройдёт со зрителями

Первый турнир ATP в сезоне-2021 пройдёт со зрителями
Теннис / ATP 0

Первый турнир ATP в сезоне-2021, который пройдёт в Делрэй-Бич (США), состоится в присутствии болельщиков, сообщается на сайте соревнований.

Организаторам разрешили заполнить трибуны на 25%. Посетить каждую дневную и вечернюю сессию смогут не более 2 тысяч зрителей.

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.

ATP вернётся к привычному расписанию турниров с начала весеннего грунтового сезона на 14-й неделе. Календарь на первые семь недель сезона-2021 официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.

В сезоне-2021 ATP-тур вернётся к привычному календарю с середины весны
Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020
Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020