Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина поздравили Марию Шарапову с помолвкой

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина поздравили соотечественницу Марию Шарапову с помолвкой. Избранником бывшей первой ракетки мира стал британский миллионер Александр Гилкс.

«Поздравляю!» — написала Павлюченкова в комментарии к посту Шараповой в «Инстаграме».

«Мои поздравления!» — добавила Веснина.

В комментарии Марию также поздравили WTA, ряд знаменитостей, включая голливудскую актрису Хилари Суонк, а также многочисленные спонсоры и болельщики.

Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.