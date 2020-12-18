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Мама жениха Шараповой — Марии: добро пожаловать в нашу очень странную семью!

Мама жениха Шараповой — Марии: добро пожаловать в нашу очень странную семью!
Теннис / WTA 0

Робин Гилкс, мать британского миллионера Александра Гилкса, прокомментировала известие о помолвке сына с бывшей российской теннисисткой Марией Шараповой.

«Я так рада, добро пожаловать в нашу очень странную семью! С нетерпением жду возможности отпраздновать эту великолепную новость должным образом, а не издалека», — написала Гилкс в комментарии к посту Шараповой в «Инстаграме».

Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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