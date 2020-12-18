Нисикори: перенос Олимпиады был мне на руку — перед домашними Играми я был травмирован

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал об отношении к переносу Олимпийских игр в Токио 2020 года. Напомним, в связи с пандемией коронавируса Игры ориентировочно состоятся летом 2021 года.
«Участие в Играх в условиях коронавируса? Я планировал это даже в 2020 году, но перенос оказался мне на руку — я не был готов до конца из-за травмы.
Что касается следующего года, то по-прежнему сложно сказать, что будет. Очевидно, что будет всё так же непросто, но если коронавирус наконец успокоится, я приглашаю всех в Токио. Думаю, все будут нацелены на участие в Играх», — цитирует японца The Digest.
30-летний Нисикори завершил сезон в ранге 41-й ракетки мира. В 2020 году он провёл шесть матчей, в которых добыл лишь две победы. Свой последний трофей Кей выиграл в начале 2019 года на соревнованиях в Брисбене.
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