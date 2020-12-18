Касаткина рассказала о планах на 2021 год

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от следующего сезона и своей карьеры в целом.
«Тяжело сказать, когда понятия не имеешь, что произойдёт уже в ближайшем будущем. Я закончила сезон с очень хорошими ощущениями и хочу продлить их как можно дольше. Для меня оставаться здоровым телом и духом даже важнее самих побед.
Что касается карьеры в целом… Знаете, когда я была маленькой, то мечтала выиграть все четыре турнира „Большого шлема“ и Олимпийские игры. Было бы круто реализовать все эти меты. Я всегда ставлю цели выше, потому что именно так можно достичь максимума», — цитирует Касаткину Marca.
В 2020 году 23-летняя уроженка Тольятти провела 32 матча, в которых одержала 18 побед. Свой последний трофей Дарья завоевала на «Кубке Кремля»—2018. В настоящее время Касаткина является 72-й ракеткой мира.
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