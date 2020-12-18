Касаткина: я россиянка и останусь ею вне зависимости от статуса, в котором буду выступать

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу о споре ВАДА с РУСАДА. Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.



«Всё, что происходит, очень печально, но я русская и буду ею вне зависимости от того, под каким флагом и в каком статусе я буду участвовать в Играх», — цитирует Касаткину Marca.



В 2020 году 23-летняя уроженка Тольятти провела 32 матча, в которых одержала 18 побед. Свой последний трофей Дарья завоевала на «Кубке Кремля»—2018. В настоящее время Касаткина является 72-й ракеткой мира.

Ранее Касаткина поделилась ожиданиями от следующего сезона и своей карьеры в целом.