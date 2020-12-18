«Потренировались немного иначе». Надаль и Мойя побывали в горах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выложил на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Вторая ракетка мира и его тренер Карлос Мойя побывали в горах Мальорки, где проводят предсезонную подготовку.
«Сегодня потренировались немного иначе», — подписано фото.
В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP.
Ранее стало известно, что Надаль примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Ожидается, что турнир начнётся 8 февраля. Теннисисты, которые прибудут в Мельбурн на Australian Open, будут вынуждены провести две недели на карантине.
- 18 декабря 2020
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:39
-
11:39
-
11:13
-
10:19
-
10:17
-
10:09
-
09:27
-
00:27
- 17 декабря 2020
-
23:50
-
21:25
-
20:10
-
16:11
-
15:38
-
15:18
-
15:01
-
14:45
-
14:16
-
13:06
-
12:02
-
11:05
-
10:19
-
09:02
-
00:17
- 16 декабря 2020
-
23:42
-
21:59
-
15:40
-
14:36
-
13:19
-
12:24
-
11:22
-
10:31
-
09:25