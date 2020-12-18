«Потренировались немного иначе». Надаль и Мойя побывали в горах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выложил на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Вторая ракетка мира и его тренер Карлос Мойя побывали в горах Мальорки, где проводят предсезонную подготовку.



«Сегодня потренировались немного иначе», — подписано фото.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP.



Ранее стало известно, что Надаль примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Ожидается, что турнир начнётся 8 февраля. Теннисисты, которые прибудут в Мельбурн на Australian Open, будут вынуждены провести две недели на карантине.

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