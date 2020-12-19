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«Наконец-то доставили». Медведев получил копию трофея победителя Итогового турнира АТР

«Наконец-то доставили». Медведев получил копию трофея победителя Итогового турнира АТР
Теннис / ATP 0
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Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получил копию приза за победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

«Наконец-то доставили. Приятные воспоминания», — написал Медведев на своей странице в «Инсаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне, обыграв в решающем матче австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

В ходе турнира россиянин победил первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе Медведев оказался сильнее лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниил одолел испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Третьей ракеткой мира является соперник Медведева в финале – Тим.

Даниил стал первым за 11 лет россиянином, которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.

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А вот у теннисисток календарь ещё не утверждён. Но 8 февраля Australian Open начнётся для всех.
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