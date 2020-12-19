«Наконец-то доставили». Медведев получил копию трофея победителя Итогового турнира АТР

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получил копию приза за победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.
«Наконец-то доставили. Приятные воспоминания», — написал Медведев на своей странице в «Инсаграме».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».
Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне, обыграв в решающем матче австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
В ходе турнира россиянин победил первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе Медведев оказался сильнее лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниил одолел испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Третьей ракеткой мира является соперник Медведева в финале – Тим.
Даниил стал первым за 11 лет россиянином, которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.
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