Опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель 2021 года

Стало известно расписание турниров WTA на первые 7 недель сезона-2021. Расписание появилось на сайте ассоциации.
Первым турниром года будет WTA-500 в Абу-Даби с 5 по 13 января с призовым фондом в $ 565 тыс. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Australian Open-2021.
Затем теннисистки и их команды отправятся в Австралию, где пройдут обязательный двухнедельный карантин. С 31 января по 7 февраля в Мельбурне параллельно состоятся два турнира WTA-500, призовой фонд каждого из них составит $ 565 тыс. С 8 по 21 февраля будет сыгран Открытый чемпионат Австралии 2021 года (одиночные, парные соревнования и микст). А параллельно со второй неделей Australian Open пройдёт ещё один турнир в Мельбурне – WTA-250 с призовым фондом $ 235 тыс.
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