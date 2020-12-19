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Организаторы Australian Open анонсировали рекордные призовые для участников первого круга

Организаторы Australian Open анонсировали рекордные призовые для участников первого круга
Теннис / Australian Open 2021 0
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Организаторы первого турнира «Большого шлема» в 2021 году, невзирая на существенные финансовые потери в связи с пандемией коронавируса, сумели сохранить призовой фонд на уровне $ 54,5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Были внесены изменения в систему распределения призовых — на Australian Open 2021 игроки, принявшие участие в матчах первого круга получат рекордные призовые в истории ТБШ — $ 76 тыс. Такой ход организаторы предприняли в связи с серьёзными финансовыми затруднениями, которые на фоне пандемии испытывают не самые медийные и высокорейтинговые теннисисты.

Также значительно увеличились призовые, которые теннисисты получат за участие в квалификации соревнований. Сделано это в том числе и для того, чтобы теннисисты безболезненно в финансовом плане перенесли обязательный двухнедельный карантин и перелёт из Дохи, где будет проводиться квалификация, в Мельбурн.

Старт Открытого чемпионата Австралии 2021 года запланирован на 8 февраля.

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