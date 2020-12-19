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Соревнования в миксте не будут проводиться третий «Большой шлем» подряд

Соревнования в миксте не будут проводиться третий «Большой шлем» подряд
Теннис / Australian Open 2021 0

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2021 года сообщили об отмене розыгрыша турнира в смешанном разряде и соревнований юниоров. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Australian Open.

Таким образом, уже на третьем турнире «Большого шлема» подряд не смогут выявить победителя в смешанном разряде. Что касается юниорских турниров, то последний из них прошёл на «Ролан Гаррос» — 2020, тогда как организаторы US Open 2020 приняли решение от него отказаться.

Напомним, впервые за 100 лет Открытый чемпионат Австралии пройдёт в феврале. Ориентировочно матчи основной сетки начнутся 8 февраля. Причиной переноса Australian Open является затруднения, с которыми столкнулись организаторы, связанные с пандемией коронавируса.

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Для теннисисток тоже календарь утверждён. 8 февраля Australian Open начнётся для всех.
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