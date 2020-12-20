Чемпионка Уимблдона Марион Бартоли сообщила о рождении ребёнка

36-летняя бывшая французская теннисистка, чемпионка Уимблдона 2013 года, Марион Бартоли в своём «Инстаграме» сообщила о рождении дочери.
«Представляем вам нашу принцессу Камилью, которая родилась вчера в 17:12. Мы самые счастливые родители на свете и благодарим Бога за этот чудесный подарок», — гласит пост Бартоли в «Инстаграме».
Публикация доступна в «Инстаграме» Марион Бартоли.
Супругом Бартоли является бельгиец Яхъя Бухмедин.
Напомним, что Марион Бартоли завершила карьеру в возрасте 28 лет в августе 2013 года после выступления на турнире в Торонто. Позже появилась информация о загадочном вирусе, атаковавшем организм француженки, в результате чего она начала стремительно терять вес. В 2018 году после неоднократных попыток вернуться в теннис Бартоли начала тренерскую карьеру, поработав с Еленой Остапенко из Латвии.
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