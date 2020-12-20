Надаль будет тренироваться с Синнером перед Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль будет тренироваться с итальянцем Янником Синнером на первой неделе карантина в Мельбурне. Об этом сообщает итальянский журналист Джорджио Спалутто.
Надаль является второй ракеткой мира, Синнер – 37-й.
По новым правилам Australian Open у игроков может быть всего один спарринг-партнёр для тренировок на первой неделе карантина. На второй неделе к Надалю и Синнеру присоединятся швейцарец Стэн Вавринка и аргентинец Диего Шварцман.
Ранее Надаль стал вторым теннисистом в истории, проведшим 900 недель подряд в топ-100 рейтинга ATP. Лидером по длительности непрерывного пребывания в первой сотне является швейцарец Роджер Федерер.
В топ-5 сенсаций 2020 года на турнирах ATP вошли победа Шварцмана над Надалем (Рим, четвертьфинал – 6:2, 7:5.), а также победа итальянца Лоренцо Музетти над Стэном Вавринкой в первом круге «Мастерса» в Риме. Будучи 249-й ракеткой мира, он обыграл трёхкратного обладателя ТБШ, взяв один из сетов под ноль – 6:0, 7:6 (7:2).
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