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Рафаэль Надаль выполнил удар года, по версии болельщиков

Рафаэль Надаль выполнил удар года, по версии болельщиков
Теннис / ATP 0
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Удар испанского теннисиста Рафаэля Надаля признан лучшим по итогам 2020 года на АТР-турнирах. Победителя в номинации определяли подписчики официального аккаунта АТР в «Инстаграме».

Эффектный удар навылет уроженец Манакора выполнил в матче с сербом Миомиром Кецмановичем на соревнованиях в Акапулько (Мексика).

Ролик доступен в «Твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP Media.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP.

Ранее стало известно, что Надаль примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Ожидается, что турнир начнётся 8 февраля. Теннисисты, которые прибудут в Мельбурн на Australian Open, будут вынуждены провести две недели на карантине.

Надаль будет тренироваться с Синнером перед Australian Open
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