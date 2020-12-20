Рафаэль Надаль выполнил удар года, по версии болельщиков

Удар испанского теннисиста Рафаэля Надаля признан лучшим по итогам 2020 года на АТР-турнирах. Победителя в номинации определяли подписчики официального аккаунта АТР в «Инстаграме».



Эффектный удар навылет уроженец Манакора выполнил в матче с сербом Миомиром Кецмановичем на соревнованиях в Акапулько (Мексика).

Ролик доступен в «Твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP Media.



В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP.



Ранее стало известно, что Надаль примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Ожидается, что турнир начнётся 8 февраля. Теннисисты, которые прибудут в Мельбурн на Australian Open, будут вынуждены провести две недели на карантине.