Свитолина и Ястремская определились с планами на начало 2021 года

Стало известно предварительное расписание украинских теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на начало сезона-2021.
Пятая ракетка мира Свитолина начнёт год с участия в турнире категории WTA 500 в Абу-Даби, который пройдёт с 5 по 13 января. На первой неделе февраля (после 14 дней положенного по приезду в Австралию карантина) Элина выступит на турнире категории WTA 500 в Мельбурне. Затем Свитолина примет участие в первом сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, который запланирован на 8-21 февраля.
29-я ракетка мира Ястремская начнёт соревноваться в феврале. С 1 по 7 число месяца она примет участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне. Затем в её планах значится Australian Open, однако дойти до второй недели мэйджора она, по-видимому, не планирует, так как заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.
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