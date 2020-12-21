Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на вершине рейтинга ATP
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на первой строчке рейтинга ATP, сообщает официальный сайт тура. Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру.
Уроженец Белграда впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Он опережает ближайшего преследователя — испанца Рафаэля Надаля — на 2180 очков.
Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Роджер Федерер — 310.
2. Новак Джокович — 300.
3. Пит Сампрас — 286.
4. Иван Лендл — 270.
5. Джимми Коннорс — 268.
Если Новак в новом сезоне останется на первой строчке рейтинга ATP, то по количеству недель на вершине опередит Федерера 8 марта 2021 года.
Как выглядит роскошная вилла Новака Джоковича в Испании. Он отдал за неё € 10 млн
Фото- и видеоэкскурсия по новому дворцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.
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