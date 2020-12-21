Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на вершине рейтинга ATP

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на первой строчке рейтинга ATP, сообщает официальный сайт тура. Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру.

Уроженец Белграда впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Он опережает ближайшего преследователя — испанца Рафаэля Надаля — на 2180 очков.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP

1. Роджер Федерер — 310.

2. Новак Джокович — 300.

3. Пит Сампрас — 286.

4. Иван Лендл — 270.

5. Джимми Коннорс — 268.

Если Новак в новом сезоне останется на первой строчке рейтинга ATP, то по количеству недель на вершине опередит Федерера 8 марта 2021 года.