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Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на вершине рейтинга ATP

Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на вершине рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, проведшим 300 недель на первой строчке рейтинга ATP, сообщает официальный сайт тура. Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру.

Уроженец Белграда впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Он опережает ближайшего преследователя — испанца Рафаэля Надаля — на 2180 очков.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Роджер Федерер — 310.
2. Новак Джокович — 300.
3. Пит Сампрас — 286.
4. Иван Лендл — 270.
5. Джимми Коннорс — 268.

Если Новак в новом сезоне останется на первой строчке рейтинга ATP, то по количеству недель на вершине опередит Федерера 8 марта 2021 года.

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