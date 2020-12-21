Доминику Тиму прислали кубок за победу на US Open

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим получил приз за победу на Открытом чемпионате США 2020 года. Уроженец Винер-Нойштадта стал победителем этих соревнований ещё в сентябре.

«Добро пожаловать домой», — написал Тим.

Фото доступно в «инстаграме» Доминика Тима.

В финале US Open Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема».

В ноябре австриец дошёл до финала Итогового чемпионата ATP в Лондоне, где в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву. За карьеру 27-летний Тим завоевал 17 титулов.

Ранее стало известно, что экс-тренер Тима Гюнтер Бресник требует у бывшего подопечного более $ 550 тыс.