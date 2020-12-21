Чемпионка «Ролан Гаррос» на карантине будет тренироваться с Элиной Свитолиной

Победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года, польская теннисистка Ига Свёнтек во время карантина в Австралии будет тренироваться с украинкой Элиной Свитолиной. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.
«Сразу после встречи, на которых нам рассказали об условиях, я получил предложение для Иги. У неё будет отличный спарринг-партнёр — Элина Свитолина. Это великолепная теннисистка. Они уже прекрасно тренировались вместе. Да, мы могли найти игрока из Польши, но приняли именно такое решение», — приводит слова тренера Свёнтек Петра Сершпутовского Interia.
Ранее Элина представила своё расписание на старт сезона. Пятая ракетка мира начнёт год с участия в турнире категории WTA 500 в Абу-Даби, который пройдёт с 5 по 13 января. На первой неделе февраля Элина выступит на турнире категории WTA 500 в Мельбурне. Затем Свитолина примет участие в первом сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, который запланирован на 8-21 февраля.
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