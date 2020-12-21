Карен Хачанов сфотографировался с сыном в сафари-парке

Российский теннисист Карен Хачанов разместил в своём «инстаграме» фото с сыном. Они сфотографировались в сафари-парке в Дубае (ОАЭ).
«Познаём мир диких животных с Хачановым-младшим!» — подписал снимок Карен.
Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.
В апреле 2016 года на тот момент 19-летний спортсмен женился на Веронике Шкляевой. В сентябре 2019 года они стали родителями.
24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков. В ноябре Хачанов сдал положительный тест на коронавирус, а в начале декабря благополучно вернулся к тренировкам.
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