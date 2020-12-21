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Стали известны спарринг-партнёры Медведева и Хачанова на время карантина в Австралии

Стали известны спарринг-партнёры Медведева и Хачанова на время карантина в Австралии
Теннис / Australian Open 2021 0

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во время карантина в Австралии будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, сообщает OA Sport. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Спарринг-партнёром Карена Хачанова будет британец Кайл Эдмунд.

Также известен ряд других пар для тренировок: Рафаэль НадальЯнник Синнер, Стэн ВавринкаДиего Шварцман, Феликс Оже-АльяссимМаттео Берреттини, Ян-Леннард Штруфф — Николоз Басилашвили, Давид ГоффенГригор Димитров.

Сезон в ATP-туре стартует 5 января турнирами в Делрэй-Бич и Анталье. 31 января в Мельбурне начнутся два турнира, 1 февраля там же стартует ATP Cup. Открытый чемпионат Австралии начнётся 8 февраля.

Даниил Медведев: как вы думаете, мой тренер сильно устал?
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