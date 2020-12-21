Стали известны спарринг-партнёры Медведева и Хачанова на время карантина в Австралии

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во время карантина в Австралии будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, сообщает OA Sport. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Спарринг-партнёром Карена Хачанова будет британец Кайл Эдмунд.

Также известен ряд других пар для тренировок: Рафаэль Надаль — Янник Синнер, Стэн Вавринка — Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим — Маттео Берреттини, Ян-Леннард Штруфф — Николоз Басилашвили, Давид Гоффен — Григор Димитров.

Сезон в ATP-туре стартует 5 января турнирами в Делрэй-Бич и Анталье. 31 января в Мельбурне начнутся два турнира, 1 февраля там же стартует ATP Cup. Открытый чемпионат Австралии начнётся 8 февраля.