Рублёв будет тренироваться со Зверевым и Тимом во время карантина в Австралии

Стали известны имена спарринг-партнёров восьмой ракетки мира Андрея Рублёва на время карантина в Австралии, сообщает Marca. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.
По данным источника, на первой неделе россиянин будет работать в паре с немцем Александром Зверевым, а на второй присоединится к австрийцам Деннису Новаку и Доминику Тиму.
Напомним, Даниил Медведев во время карантина в Австралии будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Карен Хачанов — с британцем Кайлом Эдмундом.
Сезон в ATP-туре стартует 5 января турнирами в Делрэй-Бич и Анталье. 31 января в Мельбурне начнутся два турнира, 1 февраля там же стартует ATP Cup. Открытый чемпионат Австралии начнётся 8 февраля.
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