Тренер Рублёва: очень рад за Андрея, он провёл потрясающий сезон

Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, прокомментировал выступление подопечного в сезоне-2020.

«Очень рад за Андрея. Как по мне, он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть все проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет работы и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Андрей очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — приводит слова Висенте Marca.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

Рублёв будет тренироваться со Зверевым и Тимом во время карантина в Австралии