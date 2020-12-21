Тренер Рублёва: очень рад за Андрея, он провёл потрясающий сезон
Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, прокомментировал выступление подопечного в сезоне-2020.
«Очень рад за Андрея. Как по мне, он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть все проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет работы и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Андрей очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — приводит слова Висенте Marca.
В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.
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