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Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии ATP

Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии ATP
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком 2020 года по версии ATP.

Напомним, на получение награды претендовали также Диего Шварцман (Аргентина), Уго Умбер (Франция) и Янник Синнер (Италия).

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

Рублёв будет тренироваться со Зверевым и Тимом во время карантина в Австралии
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