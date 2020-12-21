Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии ATP

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком 2020 года по версии ATP.

Напомним, на получение награды претендовали также Диего Шварцман (Аргентина), Уго Умбер (Франция) и Янник Синнер (Италия).

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.