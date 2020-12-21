Наставник Рублёва — лучший тренер 2020 года по версии ATP
Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, признан лучшим тренером 2020 года по версии ATP.
В список номинантов входили также Хуан Игнасио Чела (тренер Диего Шварцмана), Риккардо Пьятти (тренер Янника Синнера), Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева) и Николас Массу (тренера Доминика Тима). Список номинантов составлялся тренерами, они же и определили победителя с помощью голосования.
Подопечный Висенте был признан самым прогрессирующим игроком года. В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.
Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии ATP
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