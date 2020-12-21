Рафаэль Надаль в третий раз подряд получил приз ATP «Джентльмен года»

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль получил приз ATP «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга.

В число номинантов входили также аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.

Надаль становится обладателем почётного приза в третий раз подряд. Теннисист получал эту награду в 2010, 2018 и 2019 годах. Наибольшее количество раз титула «Джентльмен года» удостоен Роджер Федерер – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 год. В этом году Роджер впервые за 18 лет не попал в список претендентов на награду.

Эдберг удостаивался титула «Джентльмен года» в теннисе пять раз — в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 года.