Циципас: буду тренироваться с русским медведем Хачановым, потому что он приносит водку

Греческий теннисист Стефанос Циципас пошутил над россиянином Кареном Хачановым на своей странице в "Твиттере".
Сначала грек отреагировал на шутку о канадце Вашеке Поспишиле: «Поспишил пьёт кленовый сироп во время матчей, чтобы избежать обезвоживания. Вот это по-канадски».
«Мне пора начинать пить по рюмке узо (греческий бренди. — Прим. „Чемпионата“) после каждой смены сторон. Вот это по-гречески!» — написал Циципас.
«Забудь об этом, Стеф. Лучше скажи, с кем будешь тренироваться во время карантина в Австралии», — ответил Циципасу один из подписчиков.
«С русским медведем Хачановым. В основном из-за того, что он приносит на тренировки водку», — пошутил грек.
Напомним, игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Спарринг-партнёром Карена Хачанова будет британец Кайл Эдмунд.
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