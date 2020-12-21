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Циципас: буду тренироваться с русским медведем Хачановым, потому что он приносит водку

Греческий теннисист Стефанос Циципас пошутил над россиянином Кареном Хачановым на своей странице в "Твиттере".

Сначала грек отреагировал на шутку о канадце Вашеке Поспишиле: «Поспишил пьёт кленовый сироп во время матчей, чтобы избежать обезвоживания. Вот это по-канадски».

«Мне пора начинать пить по рюмке узо (греческий бренди. — Прим. „Чемпионата“) после каждой смены сторон. Вот это по-гречески!» — написал Циципас.

«Забудь об этом, Стеф. Лучше скажи, с кем будешь тренироваться во время карантина в Австралии», — ответил Циципасу один из подписчиков.

«С русским медведем Хачановым. В основном из-за того, что он приносит на тренировки водку», — пошутил грек.

Напомним, игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Спарринг-партнёром Карена Хачанова будет британец Кайл Эдмунд.