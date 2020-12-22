ATP: в 2021 году Медведев будет бороться за главный титул в карьере

На официальном сайте ATP вышла статья, посвящённая российскому теннисисту Даниилу Медведеву. В ней были подведены итоги сезона для четвёртой ракетки мира. Главным успехом Даниила была названа победа на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
«Возможно, столь же запоминающимся, как победа Медведева, было то, как он отпраздновал своё впечатляющее достижение. В типично холодном стиле Медведева. Не было ни слёз, ни криков, ни падения на колени: только сдержанная ухмылка, означающая выполненную миссию», — говорится в статье.
Пресс-служба тура также дала прогноз на выступление Медведева в следующем сезоне: «В 2021 году Медведев будет бороться за свой главный титул, поскольку он стремится стать первым россиянином, выигравшим турнир „Большого шлема“ после победы Марата Сафина на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году. Медведев, который дошёл до финала US Open в прошлом году и до полуфинала в этом, может стать всего лишь третьим россиянином, выигравшим мэйджор в одиночном разряде, вслед за Сафиным и Евгением Кафельниковым».
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