Светлана Кузнецова: планировала улететь в Австралию, но 2020-й непредсказуем

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о планах на предстоящие праздники.
«В преддверии Нового года суета возрастает с каждым днём! Признаюсь честно, планировала улететь в Австралию, а не стоять в пробках в поисках подарков. Но 2020-й непредсказуем, и я остаюсь дома, что тоже неплохо. Так что ноги в руки и мчу за сюрпризами для друзей и близких», — написала Кузнецова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.
Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.
Первым турниром WTA в 2021 году будут соревнования Абу-Даби, которые пройдут с 5 по 13 января.
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