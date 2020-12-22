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Светлана Кузнецова: планировала улететь в Австралию, но 2020-й непредсказуем

Светлана Кузнецова: планировала улететь в Австралию, но 2020-й непредсказуем
Теннис / Australian Open 2021 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о планах на предстоящие праздники.

«В преддверии Нового года суета возрастает с каждым днём! Признаюсь честно, планировала улететь в Австралию, а не стоять в пробках в поисках подарков. Но 2020-й непредсказуем, и я остаюсь дома, что тоже неплохо. Так что ноги в руки и мчу за сюрпризами для друзей и близких», — написала Кузнецова.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.

Первым турниром WTA в 2021 году будут соревнования Абу-Даби, которые пройдут с 5 по 13 января.

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Для теннисисток тоже календарь утверждён. 8 февраля Australian Open начнётся для всех.
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