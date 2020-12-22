Матс Виландер назвал цели Роджера Федерера на 2021 год

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер предположил, что выступление на Кубке Лэйвера станет дополнительной мотивацией для швейцарца Роджера Федерера. Турнир пройдёт в Бостоне в сентябре 2021 года.

«По моему мнению, Кубок Лэйвера является движущей силой для Роджера Федерера. Этот турнир приносит ему больше удовольствия, чем Кубок Дэвиса. Роджер знает, что может играть на Кубке Лэйвера ещё четыре-пять лет, учитывая формат матчей до победы в двух сетах и увлекательные парные встречи.

Думаю, Роджер хочет оставаться в форме и в каждом розыгрыше турнира выкладывается по полной. Я уверен, что его целями на 2021 года являются Олимпийские игры и Кубок Лэйвера", — приводит слова Виландера Tennis World USA.