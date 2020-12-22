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Пресс-служба Australian Open объяснила прорыв Андрея Рублёва

Пресс-служба Australian Open объяснила прорыв Андрея Рублёва
Теннис / Australian Open 2021 0

На официальном сайте Открытого чемпионата Австралии была опубликована статья, посвящённая российскому теннисисту Андрею Рублёву.

«Теннис — это его главная страсть. Это видно по его социальным сетям, где в большинстве постов показано, что он тренируется, играет и всё чаще побеждает.

Эта неумолимая преданность делу и сосредоточенность проявляются, когда он участвует в соревнованиях; он ввязывается в перестрелку ударов, играет с невероятно высокой интенсивностью и излучает кучу эмоций. В то же время он всё больше ценит игру после травмы запястья, полученной в 2019 году. Все эти элементы сложились воедино и обеспечили ему прорыв на корте и в рейтинге», — говорится в статье.

2020 год Рублёв завершит на восьмой строчке рейтинга ATP.

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Любимцем фанатов 18-й раз подряд стал Роджер Федерер. А последний раз перед швейцарцем победу в этой номинации одержал Марат Сафин.
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