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Роджер Федерер: дети говорили мне: «Ты не наш тренер!»

Роджер Федерер: дети говорили мне: «Ты не наш тренер!»
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об игре в теннис со своими детьми. У Роджера и его супруги Мирки четверо детей.

«Мы много играли в этом году. Хорошо, что всегда можно сделать это занятие весёлым. Но проблема тенниса в том, что нужно время, чтобы втянуться в игру. Тогда это становится интересным. Сейчас все мои четверо детей доросли до того, чтобы проводить розыгрыши подлиннее.

Они уже зовут меня играть с ними, хотя сначала они говорили: «Ты не наш тренер! Папа не должен вмешиваться в игру», — приводит слова Федерера Schweizer Illustrierte.

Федерер продолжает восстанавливаться после двух операций на колене. По словам Роджера, он, скорее всего, не успеет набрать форму к Открытому чемпионату Австралии 2021 года.

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