Организаторы Australian Open ввели новые меры безопасности для болельщиков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2021 года ввели новые меры безопасности для болельщиков, которые посетят турнир, сообщает Mercury.

Сообщается, что впервые в истории турнира болельщики не смогут свободно перемещаться по территории теннисного центра «Мельбурн-парк». Каждый билет будет давать доступ к одной из трёх зон в зависимости от выбранной арены. Посетители первой зоны смогут попасть на «Род Лэйвер Арену», фудкорт и в развлекательный комплекс Grand Slam Oval. Вторая зона будет образована вокруг «Арены Маргарет Корт», в неё войдут также открытые корты и площадка для просмотра матчей на большом экране. Билет в третью зону даст доступ к «Хайсенс Арене» и тренировочным кортам, где теннисисты готовятся к матчам.

Для каждой зоны предусмотрены отдельные входные зоны. Зрители не смогут перемещаться между ними.

Реализация билетов стартует завтра, 23 декабря. В продажу поступят 203 тыс. билетов вместо привычных 800 тыс.