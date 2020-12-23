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Берреттини, Гоффен, Фоньини, Бублик и Герасимов заявлены на турнир ATP 250 в Анталье

Стал известен список теннисистов, которые заявлены на новый турнир ATP 250 в Анталье (Турция), сообщает журналист Михал Самюльски на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, в заявку попали: Маттео Берреттини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Алекс де Минор (Австралия), Борна Чорич (Хорватия), Бенуа Пэр (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Янник Синнер (Италия), Николоз Басилашвили (Грузия), Миомир Кецманович (Сербия), Александр Бублик (Казахстан), Ласло Джере (Сербия), Иржи Веселы (Чехия), Стефано Травалья (Италия), Жереми Шарди (Франция), Егор Герасимов (Беларусь), Марко Чеккинато (Италия), Пьер-Юг Эрбер (Франция), Эмиль Руусувуори (Финляндия), Ллойд Харрис (ЮАР), Жоау Соуза (Португалия) и Раду Албот (Молдавия).

Турнир пройдёт с 5 по 13 января 2021 года.