Четырёхкратный чемпион ТБШ — о ситуации с Джоковичем: основателям ATP было бы стыдно
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии Пол Макнами прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем и советом игроков ATP.
Уроженец Белграда отказался от переизбрания из-за нового правила ATP. Игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) или любой другой ассоциации, у которой существует конфликт интересов с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Джокович же состоит в PTPA.
«Мне было очень грустно прочитать о том, что игроку номеру один в мире запрещено представлять своих коллег. Основателям ATP, включая великого Артура Эша, было бы стыдно», — приводит слова Макнами Tennis World USA.
Новак Джокович отказался от переизбрания в совет игроков ATP
Как выглядит роскошная вилла Новака Джоковича в Испании. Он отдал за неё € 10 млн
Фото- и видеоэкскурсия по новому дворцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
13:21
-
12:25
-
11:06
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
-
13:51
-
12:38
-
11:48
-
10:25
-
09:04
- 21 декабря 2020
-
22:22
-
21:25
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
18:59
-
17:51
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
-
12:18
-
11:16
-
10:17
-
09:03
- 20 декабря 2020
-
21:14
-
16:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам