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Четырёхкратный чемпион ТБШ — о ситуации с Джоковичем: основателям ATP было бы стыдно

Четырёхкратный чемпион ТБШ — о ситуации с Джоковичем: основателям ATP было бы стыдно
Теннис / ATP 0

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии Пол Макнами прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем и советом игроков ATP.

Уроженец Белграда отказался от переизбрания из-за нового правила ATP. Игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) или любой другой ассоциации, у которой существует конфликт интересов с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Джокович же состоит в PTPA.

«Мне было очень грустно прочитать о том, что игроку номеру один в мире запрещено представлять своих коллег. Основателям ATP, включая великого Артура Эша, было бы стыдно», — приводит слова Макнами Tennis World USA.

Новак Джокович отказался от переизбрания в совет игроков ATP
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