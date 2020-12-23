Четырёхкратный чемпион ТБШ — о ситуации с Джоковичем: основателям ATP было бы стыдно

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии Пол Макнами прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем и советом игроков ATP.

Уроженец Белграда отказался от переизбрания из-за нового правила ATP. Игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) или любой другой ассоциации, у которой существует конфликт интересов с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Джокович же состоит в PTPA.

«Мне было очень грустно прочитать о том, что игроку номеру один в мире запрещено представлять своих коллег. Основателям ATP, включая великого Артура Эша, было бы стыдно», — приводит слова Макнами Tennis World USA.

Новак Джокович отказался от переизбрания в совет игроков ATP