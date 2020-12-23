Виктория Азаренко: спасибо WTA за награду. Она навсегда останется особенной

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала фото с наградой WTA.

«Спасибо WTA за прекрасную награду имени Крис Эверт. Обычно я не являюсь поклонницей наград, но эта навсегда останется особенной», — написала Азаренко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Азаренко.

В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.



За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. В нынешнем сезоне она завоевала один титул — в Нью-Йорке.