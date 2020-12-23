Восемь теннисисток из топ-20 заявились на турнир, который пройдёт во время Australian Open

Стал известен заявочный лист соревнований категории WTA 250 в Мельбурне (Австралия), который пройдёт во время второй недели Открытого чемпионата Австралии. Список игроков сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».
Примечательно, что на соревнования заявились сразу восемь теннисисток из топ-20 рейтинга WTA и ни одна из первой десятки. Также на турнире планируют сыграть четыре российские теннисистки: Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.
Представительницы топ-20, заявившиеся на турнир:
Белинда Бенчич (Швейцария, 12);
Йоханна Конта (Великобритания, 14);
Гарбинье Мугуруса (Испания, 15);
Мэдисон Кис (США, 16);
Ига Свёнтек (Польша, 17);
Петра Мартич (Хорватия, 18);
Елена Рыбакина (Казахстан, 19);
Элисе Мертенс (Бельгия, 20).
Как показывает практика проведения подобных турниров, внушительная часть заявившихся спортсменок на него впоследствии снимается ещё до начала соревнований.
- 23 декабря 2020
-
17:52
-
16:25
-
15:54
-
14:51
-
13:21
-
12:25
-
11:06
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
-
13:51
-
12:38
-
11:48
-
10:25
-
09:04
- 21 декабря 2020
-
22:22
-
21:25
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
18:59
-
17:51
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
-
12:18
-
11:16