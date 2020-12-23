Восемь теннисисток из топ-20 заявились на турнир, который пройдёт во время Australian Open

Стал известен заявочный лист соревнований категории WTA 250 в Мельбурне (Австралия), который пройдёт во время второй недели Открытого чемпионата Австралии. Список игроков сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».



Примечательно, что на соревнования заявились сразу восемь теннисисток из топ-20 рейтинга WTA и ни одна из первой десятки. Также на турнире планируют сыграть четыре российские теннисистки: Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.



Представительницы топ-20, заявившиеся на турнир:



Белинда Бенчич (Швейцария, 12);

Йоханна Конта (Великобритания, 14);

Гарбинье Мугуруса (Испания, 15);

Мэдисон Кис (США, 16);

Ига Свёнтек (Польша, 17);

Петра Мартич (Хорватия, 18);

Елена Рыбакина (Казахстан, 19);

Элисе Мертенс (Бельгия, 20).



Как показывает практика проведения подобных турниров, внушительная часть заявившихся спортсменок на него впоследствии снимается ещё до начала соревнований.