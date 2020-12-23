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Рублёв посвятил награду ATP «Прогресс года» болельщикам

Рублёв посвятил награду ATP «Прогресс года» болельщикам
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на победу в ежегодной номинации АТР «Прогресс года».

«Ребята, этот трофей ваш! Большое спасибо за всю вашу поддержку. Люблю всех вас. Для меня невероятно важно иметь таких болельщиков, как вы. Счастлив, что вы всегда рядом», — написал Рублёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/andreyrublev/?hl=ru

Напомним, на получение награды претендовали также Диего Шварцман (Аргентина), Уго Умбер (Франция) и Янник Синнер (Италия).

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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