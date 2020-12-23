Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Греческая и русская мафии в деле». Хачанов потренировался с Циципасом

«Греческая и русская мафии в деле». Хачанов потренировался с Циципасом
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую запись. Россиянин показал, как тренируется в межсезонье с греком Стефаносом Циципасом.

«Греческая и русская мафии в деле», — подписал фото россиянин.

В начале декабря Хачанов и вся его семья перенесли заражение коронавирусом. 24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен заработал за сезон $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.

Ранее Циципас пошутил над россиянином Кареном Хачановым на своей странице в «Твиттере». Говоря о спарринг-партнёре во время карантина в Австралии, он сказал: «Буду тренироваться с русским медведем Хачановым. В основном из-за того, что он приносит на тренировки водку».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020