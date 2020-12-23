«Греческая и русская мафии в деле». Хачанов потренировался с Циципасом

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую запись. Россиянин показал, как тренируется в межсезонье с греком Стефаносом Циципасом.



«Греческая и русская мафии в деле», — подписал фото россиянин.

В начале декабря Хачанов и вся его семья перенесли заражение коронавирусом. 24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен заработал за сезон $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.



Ранее Циципас пошутил над россиянином Кареном Хачановым на своей странице в «Твиттере». Говоря о спарринг-партнёре во время карантина в Австралии, он сказал: «Буду тренироваться с русским медведем Хачановым. В основном из-за того, что он приносит на тренировки водку».