Шарапова: на протяжении последних двух месяцев даже не брала в руки ракетку

Пятикратная чемпионка мэйджоров Мария Шарапова рассказала об отношении к теннису после завершения профессиональной карьеры.
«Последние пару месяцев я даже не брала в руки ракетку — в основном из-за того, что просто оставалась дома. Но, конечно, я сделаю это, когда ситуация в мире немного успокоится и появится больше возможностей. Как бы то ни было, теннис — это спорт, который я очень люблю, и я обязательно скоро вернусь на корт. Да, это будет немного странно, ведь я уже не профессиональная теннисистка, но это нормально. Я всегда была человеком, который принимает вещи такими, какие они есть», — цитирует Шарапову Tennis World USA со ссылкой на Essentially Sports.
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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