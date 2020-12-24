Прощальный матч Каролины Возняцки с Сереной Уильямс состоится в 2021 году

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки подтвердила, что её прощальный матч с американкой Сереной Уильямс состоится в 2021 году, сообщает Tennis World USA. Изначально планировалось, что встреча состоится в Копенгагене (Дания) 18 мая 2020 года, однако она была отменена в связи с пандемией коронавируса.

Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

В недавнем интервью датчанка на вопрос о возможном возобновлении карьеры сказала: «Никогда не говори „никогда“. Сейчас, впрочем, хочу пожить спокойной жизнью».