Прощальный матч Каролины Возняцки с Сереной Уильямс состоится в 2021 году
Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки подтвердила, что её прощальный матч с американкой Сереной Уильямс состоится в 2021 году, сообщает Tennis World USA. Изначально планировалось, что встреча состоится в Копенгагене (Дания) 18 мая 2020 года, однако она была отменена в связи с пандемией коронавируса.
Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.
В недавнем интервью датчанка на вопрос о возможном возобновлении карьеры сказала: «Никогда не говори „никогда“. Сейчас, впрочем, хочу пожить спокойной жизнью».
«Никогда не говори „никогда“. Возняцки допустила возобновление карьеры
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