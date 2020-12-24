Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Прощальный матч Каролины Возняцки с Сереной Уильямс состоится в 2021 году

Прощальный матч Каролины Возняцки с Сереной Уильямс состоится в 2021 году
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки подтвердила, что её прощальный матч с американкой Сереной Уильямс состоится в 2021 году, сообщает Tennis World USA. Изначально планировалось, что встреча состоится в Копенгагене (Дания) 18 мая 2020 года, однако она была отменена в связи с пандемией коронавируса.

Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

В недавнем интервью датчанка на вопрос о возможном возобновлении карьеры сказала: «Никогда не говори „никогда“. Сейчас, впрочем, хочу пожить спокойной жизнью».

«Никогда не говори „никогда“. Возняцки допустила возобновление карьеры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020