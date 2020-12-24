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Род Лэйвер: с нетерпением жду Australian Open 2021 и болельщиков на трибунах

Род Лэйвер: с нетерпением жду Australian Open 2021 и болельщиков на трибунах
Теннис / Australian Open 2021 0

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» из Австралии Род Лэйвер поприветствовал решение Asutralian Open проводить грядущий розыгрыш турнира со зрителями. Ожидается, что на трибуны «Мельбурн-Парка» пустят от 25 до 50 процентов зрителей.

«Я с нетерпением жду Открытый чемпионат Австралии, где мы снова сможем увидеть болельщиков на трибунах. Болейте громко, где бы вы ни были, ведь для игрока это значит всё. Желаю всем счастливого и безопасного Рождества, всего наилучшего в новом году и яркого нового сезона», — написал легендарный теннисист на своей странице в «Твиттере».

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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