Свёнтек показала одноручный бэкхенд и попросила совет у Федерера, Тима и Вавринки

Польская теннисистка Ига Свёнтек в своём аккаунте в «Инстаграме» поделилась видео с тренировки. На ролике чемпиона «Ролан Гаррос» — 2020 выполняет одноручный бэкхенд.
«Что скажете?» — так подписала Свёнтек видео, отметив аккаунты Роджера Федерера, Доминика Тима, Стэна Вавринки и Карлы Суарес-Наварро.
Ранее Свёнтек была названа Женской теннисной ассоциацией (WTA) любимицей болельщиков в 2020 году. Ига стала второй польской теннисисткой, выигравшей звание фаворитки болельщиков, ранее этого титула шесть раз удостаивалась также полька Агнешка Радваньска.
В 2020 году Ига Свёнтек, помимо победы на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде, вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка претендует на награду WTA «Прогресс года».
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