Медведев, Рублёв, Хачанов и Федерер заявились на Australian Open 2021

Стали известны теннисисты, которые планируют принять участие в Australian Open 2021, — заявочные листы соревнований были опубликованы на официальном сайте австралийского мэйджора.
В мужской части соревнований в список попали три представителя России: Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублёв (8) и Карен Хачанов (20).
На турнир заявились все представители топ-100 рейтинга АТР, в том числе и швейцарец Роджер Федерер, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы. Его последним турниром стал Открытый чемпионат Австралии 2020.
Стоит отметить, что экс первая ракетка мира Энди Маррей не смог попасть в список участников по рейтингу — британец занимает 122-е место. Позже организаторы выдадут ещё шесть уайлд-кард в основную сетку турнира — это последняя возможность для Энди поучаствовать в первом мэйджоре года.
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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