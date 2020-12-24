Медведев, Рублёв, Хачанов и Федерер заявились на Australian Open 2021

Стали известны теннисисты, которые планируют принять участие в Australian Open 2021, — заявочные листы соревнований были опубликованы на официальном сайте австралийского мэйджора.



В мужской части соревнований в список попали три представителя России: Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублёв (8) и Карен Хачанов (20).



На турнир заявились все представители топ-100 рейтинга АТР, в том числе и швейцарец Роджер Федерер, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы. Его последним турниром стал Открытый чемпионат Австралии 2020.



Стоит отметить, что экс первая ракетка мира Энди Маррей не смог попасть в список участников по рейтингу — британец занимает 122-е место. Позже организаторы выдадут ещё шесть уайлд-кард в основную сетку турнира — это последняя возможность для Энди поучаствовать в первом мэйджоре года.



Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Australian Open