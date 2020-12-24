Аслан Карацев — второй по проценту побед на челленджерах в сезоне-2020

Российский теннисист Аслан Карацев занял второе место по проценту побед на челленджерах в сезоне-2020, сообщает пресс-служба ATP на странице в "Твиттере".

В 2020 году Карацев выиграл 81,8% матчей на турнирах серии «Челленджер». Лидером рейтинга стал 17-летний испанец Карлос Алькарас (83,3%). В тройку лидеров вошёл также американец Джеффри-Джон Вулф (78,9%). В списке учитывались только те игроки, кто провёл минимум 19 матчей в сезоне.

Теннис. Сезон-2020. Процент побед на турнирах серии «Челленджер»

Карлос Алькарас (Испания) – 83,3% (20 из 24 матчей)

Аслан Карацев (Россия) – 81,8% (27 из 33)

Джеффри-Джон Вулф – 78,9% (15 из 19)

Денис Кудла (оба — США) – 78,3% (18 из 23)

Франсиско Серундоло (Аргентина) – 76,7% (23 из 30).