Медведев: чего смогу добиться в 2021-м? Может, выиграю в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз пошутил над тем, что ни разу не побеждал в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции.

Пресс-служба ATP задала подписчикам в «Твиттере» вопрос: «Чего Даниил Медведев добьётся в 2021 году?».

«Может, выиграю в первом круге «Ролан Гаррос», — в шутку ответил на пост Медведев.

При отсутствии побед в основной секте «Ролан Гаррос» в активе Медведева — финал US Open и победа на Итоговом турнире ATP. Все девять турниров, которые на протяжении карьеры выиграл Даниил, проводились на хардовом покрытии. В 2020 году уроженец Москвы в двух матчах на грунте не одержал ни одной победы.

Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роджер Федерер заявились на Australian Open 2021.