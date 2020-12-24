Медведев: чего смогу добиться в 2021-м? Может, выиграю в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз пошутил над тем, что ни разу не побеждал в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции.
Пресс-служба ATP задала подписчикам в «Твиттере» вопрос: «Чего Даниил Медведев добьётся в 2021 году?».
«Может, выиграю в первом круге «Ролан Гаррос», — в шутку ответил на пост Медведев.
При отсутствии побед в основной секте «Ролан Гаррос» в активе Медведева — финал US Open и победа на Итоговом турнире ATP. Все девять турниров, которые на протяжении карьеры выиграл Даниил, проводились на хардовом покрытии. В 2020 году уроженец Москвы в двух матчах на грунте не одержал ни одной победы.
Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роджер Федерер заявились на Australian Open 2021.
Медведев, Рублёв, Хачанов и Федерер заявились на Australian Open 2021
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