Бельгийские теннисистки Ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен сообщили о помолвке.

«Помолвлены. С Рождеством», — написала Ван Эйтванк на своей странице в «Инстаграме» и опубликовала фотографию с возлюбленной.

Посмотреть фотографию можно на странице Элисон Ван Эйтванк в "Инстаграме".

«Моё всё», — прокомментировала публикацию Миннен. Девушек поздравили пресс-служба WTA, Деми Схурс (Нидерланды), Тара Мур (Великобритания) и другие.

«Поздравляю! Рада за тебя и Грит», — написала российская теннисистка Яна Сизикова.

Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является также тренером Миннен. Помимо этого, девушки вместе соревнуются в парном разряде.