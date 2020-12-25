Бельгийские теннисистки Ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке
Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен сообщили о помолвке.
«Помолвлены. С Рождеством», — написала Ван Эйтванк на своей странице в «Инстаграме» и опубликовала фотографию с возлюбленной.
Посмотреть фотографию можно на странице Элисон Ван Эйтванк в "Инстаграме".
«Моё всё», — прокомментировала публикацию Миннен. Девушек поздравили пресс-служба WTA, Деми Схурс (Нидерланды), Тара Мур (Великобритания) и другие.
«Поздравляю! Рада за тебя и Грит», — написала российская теннисистка Яна Сизикова.
Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является также тренером Миннен. Помимо этого, девушки вместе соревнуются в парном разряде.
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