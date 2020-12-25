Джуди Маррей: в детстве Энди звали в молодёжную футбольную команду «Рейнджерс»
Джуди Маррей, мать экс первой ракетки мира Энди Маррея и бывшего лидера парного рейтинга АТР Джейми Маррея, рассказала о непростом выборе, с которым столкнулись её дети в детстве.
«Мало кто знает, но в детстве и Энди, и Джейми занимались другими видами спорта. У Джейми в 15 лет был гандикап 3 в гольфе, тогда как Энди в 14 лет был приглашён в в молодёжную команду «Рейнджерс»», — цитирует Джуди Eurosport.com.
К 33 годам Энди Маррей выиграл три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (два Уимблдона и один Открытый чемпионат США).
34-летний Джейми Маррей дважды выигрывал мэйджор в парном разряде (US Open и Australian Open).
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