Джуди Маррей: в детстве Энди звали в молодёжную футбольную команду «Рейнджерс»

Джуди Маррей, мать экс первой ракетки мира Энди Маррея и бывшего лидера парного рейтинга АТР Джейми Маррея, рассказала о непростом выборе, с которым столкнулись её дети в детстве.



«Мало кто знает, но в детстве и Энди, и Джейми занимались другими видами спорта. У Джейми в 15 лет был гандикап 3 в гольфе, тогда как Энди в 14 лет был приглашён в в молодёжную команду «Рейнджерс»», — цитирует Джуди Eurosport.com.



К 33 годам Энди Маррей выиграл три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (два Уимблдона и один Открытый чемпионат США).



34-летний Джейми Маррей дважды выигрывал мэйджор в парном разряде (US Open и Australian Open).