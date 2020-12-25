Камила Джорджи поделилась откровенным рождественским фото в красном белье
Итальянская теннисистка Камила Джорджи порадовала подписчиков своей официальной страницы в «Инстаграме» откровенной фотографией. На снимке 76-я ракетка мира лежит на диване в красном белье и красных туфлях.
«Поздравляю всех с Рождеством», — поздравила теннисистка подписчиков в подписи под фото.
2020 год 28-летняя итальянка завершила с 17 победами в 30 проведённых матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия).
Новый сезон WTA-тура стартует в Абу-Даби с 5 января. Соревнования категории WTA-500 с призовым фондом в $ 565 тыс. завершатся 13 января. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Australian Open — 2021.
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
13:04
-
09:33
-
00:01
- 24 декабря 2020
-
23:13
-
21:15
-
19:27
-
18:37
-
16:43
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
11:14
-
10:23
-
10:02
-
09:23
-
00:57
- 23 декабря 2020
-
23:55
-
20:43
-
20:14
-
17:52
-
16:25
-
15:54
-
14:51
-
13:21
-
12:25
-
11:06
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам