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Камила Джорджи поделилась откровенным рождественским фото в красном белье

Камила Джорджи поделилась откровенным рождественским фото в красном белье
Теннис / WTA 0

Итальянская теннисистка Камила Джорджи порадовала подписчиков своей официальной страницы в «Инстаграме» откровенной фотографией. На снимке 76-я ракетка мира лежит на диване в красном белье и красных туфлях.

«Поздравляю всех с Рождеством», — поздравила теннисистка подписчиков в подписи под фото.

2020 год 28-летняя итальянка завершила с 17 победами в 30 проведённых матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия).

Новый сезон WTA-тура стартует в Абу-Даби с 5 января. Соревнования категории WTA-500 с призовым фондом в $ 565 тыс. завершатся 13 января. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Australian Open — 2021.

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