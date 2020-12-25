Андрей Рублёв: в топ-10 рейтинга я пока чувствую себя гостем

Российский теннисист Андрей Рублёв, завершивший сезон в топ-10 рейтинга АТР, рассказал о новом для себя статусе.



«В топ-10 я пока ещё чувствую себя гостем. Чтобы по-настоящему стать одним из этих элитных теннисистов, мне нужно выступать крайне стабильно и закрепиться в топе на пару лет. К примеру, это можно сказать о Тиме, Звереве или Медведеве — они заслужили считаться полноценными игроками первой десятки», — цитирует Рублёва Marca.



В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.



По итогам года Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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