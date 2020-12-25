«С Рождеством, мои олени». Павлюченкова поделилась фото из Дубая

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На ней она, находясь в солнечном Дубае, позирует в оленьих рожках и красном купальнике.
«С Рождеством, мои олени», — поздравила теннисистка подписчиков в подписи под фото.
29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.
Новый сезон WTA-тура стартует в Абу-Даби с 5 января. Соревнования категории WTA-500 с призовым фондом в $ 565 тыс. завершатся 13 января. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Australian Open—2021.
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